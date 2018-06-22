В Екатеринбурге при пожаре заживо сгорел ребёнок-инвалид

11:04 | 25.06.2018

Фото: ИА «Ночные новости»

В пожаре, случившемся сегодня утром в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Волгоградской, 41, погиб ребёнок-инвалид.



Соседи, услышавшие громкие крики из квартиры, из которой, помимо всего, пахло дымом, пытались взломать дверь до приезда пожарных, но сделать этого не смогли.



Проникнуть в квартиру удалось только прибывшим на место ЧП пожарным. С огнём они справились буквально за минуту, площадь пожара была совсем маленькой, горел только матрас на диване, на котором и лежал погибший мальчик, ему спасатели помочь уже ничем не могли. Мальчик сгорел на диване, на котором лежал, по сути заживо.



Погибший мальчик лежал на краю дивана — очевидно, он пытался самостоятельно сползти с него, но не успел. По словам соседей, у мальчика были сильные проблемы со здоровьем и самостоятельно ходить он не мог, ему помогали родители.



На момент ЧП родителей дома не было, отец мальчика прибежал домой уже после пожара. Сразу после появления отца его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств оставления ребёнка-инвалида одного дома.



Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, по факту смерти мальчика организована доследственная проверка. Какие-либо подробности пока не разглашаются. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.