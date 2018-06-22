В Екатеринбургском посёлке кошка спасла хозяина от гибели в пожаре

16:10 | 24.06.2018

Фото: «Ночные новости»

Минувшей ночью, около трёх часов, в Екатеринбурге в посёлке Совхозном на перекрёстке улиц Комбинатской и Ротной загорелся одноэтажный жилой дом на двух хозяев.



Хозяев в одной половине дома не было, хозяин второй половины в это время спал. Проснулся он от того, что кошка, живущая с ним, запрыгнула на него и стала мяукать. Проснувшийся хозяин, почувствовав сильный запах гари, а дым уже заполнил его половину дома, понял, что дом горит и сразу выскочил в окно. Первое, что он сделал – отогнал припаркованный рядом с домом автомобиль ВАЗ-2107 и тем самым спас его от полного уничтожения, но огонь успел, хоть и не сильно, попортить машину. А вот личные документы мужчина забрать не успел и они сгорели. По словам мужчины, пожар мог начаться или с половины соседей, или с надворных построек.



В результате пожара огнём уничтожены дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В причинах будут разбираться дознаватели МЧС.