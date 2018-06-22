Восьмилетний ребёнок из Нижнего Тагила погиб в парке «Лукоморье» в Ленинградской области

Именно эта деревянная скульптура стала причиной смерти ребёнка.

Как сообщает местный информационный портал, вчера, 23 июня, в парке «Лукоморье» туристической деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленобласти, деревянная скульптура Бабы Яги насмерть задавила восьмилетнего Александра Ивойлова из Нижнего Тагила.По предварительной версии, мальчик, забравшийся на деревянную скульптуру Бабы Яги, упал вместе с ней. Первую помощь оказывал врач с туристического теплохода «Валаам — Кижи — Мандроги», пришвартованного на реке Свирь. Однако, травма оказалась несовместимой с жизнью. Один из очевидцев трагедии предположил, что мальчик ударился головой об камень, лежавший на земле. Позже, врачи скорой помощи, прибывшие из Подпорожской районной больницы, констатировали смерть мальчика.По сообщению портала, мальчик приехал на отдых на дачу к бабушке. И в туристической деревне был в сопровождении дяди, тёти и бабушки. Родители Александра находятся в Нижнем Тагиле. 24 июня отец собирается прилететь в Петербург.По факту гибели ребенка СКР по Ленинградской области начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении лиц виновных в трагедии. В Следственном комитете Ленобласти сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.). По сообщениям местных СМИ, фигуры расположенные в парке «Лукоморье» были закреплены плохо, качались и давно требовали ремонта.