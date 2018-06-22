В Екатеринбурге японская принцесса Хисако Такамадо назвала организацию ЧМ-2018 прекрасной

Прекрасной, назвала принцесса Японии Хисако Такамадо в беседе с прессой в Екатеринбурге, организацию чемпионата мира по футболу в России.«Не только результат чемпионата, но и укрепление связей через чемпионат мира очень важно. Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира», - сказала принцесса журналистам.Особый акцент в беседе с представителями СМИ принцесса сделала на том, что болельщики из Японии и Сенегала убирают за собой мусор после посещения матчей.«Японская сборная смогла показать хороший результат в первом матче. Многие японские болельщики смотрели матч японской сборной и узнали о городах Саранск, Екатеринбург. Сейчас активно сообщают, что японские болельщики убирают мусор после посещения матча. Но я знаю, что болельщики из Сенегала тоже убирают мусор после своего посещения. Я считаю важным обратить внимание на такие моменты», - подчеркнула Хисако Такамадо.Принцесса является почетным президентом Японской футбольной ассоциации, поэтому её главная задача поддержать свою сборную, своим присутствием поднять дух японских футболистов. За время своего пребывания в России она уже побывала на матче ЧМ-2018 между сборными Японии и Колумбии в Саранске, где японская команда обыграла соперников со счетом 2:1, там же посетила она музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города.21 июня в Казани принцесса посетила тренировку национальной команды, а затем проехалась по знаковым местам, посетив – Национальный музей Республики Татарстан и Казанский кремль.Текущий визит члена японской императорской семьи в Россию – первый более чем за 100 лет. В Последний раз члены японской императорской семьи посещали Россию в 1916 году во время Первой мировой войны.В Екатеринбурге принцесса рассказала, что в России ее приняли очень тепло.«В этот раз я впервые посетила Россию. В разных городах меня приняли очень тепло. Мне дали хорошие возможности узнать культуру и историю каждого города», - отметила принцесса.В субботу, 23 июня, принцесса открыла в Екатеринбурге семинар по кюдо, посмотрела показательные выступления проведённые мастерами Всеяпонской федерации кюдо. Здесь Хисако Такамадо узнала, что некоторые русские занимаются кюдо - искусством стрельбы из традиционного японского лука и выразила надежду, что россияне будут больше узнавать об этом искусстве и подарила лук со стрелами свердловским ВИПам присутствующим на мероприятии.