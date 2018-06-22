В Верхней Пышме из горящего жилого дома эвакуировали 12 человек

12:10 | 24.06.2018

ГУ МЧС по Свердловской области

Вчера вечером из горящего девятиэтажного жилого дома на улице Орджоникидзе в Верхней Пышме были эвакуированы 12 человек.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, источником пожара стала одна из квартир на третьем этаже, где вспыхнуло домашнее имущество. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров.



На борьбу с огнем прибыли три пожарные машины и 13 огнеборцев. Пожар удалось потушить за три минуты. В настоящее время причина возгорания устанавливается.