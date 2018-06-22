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Новости дня


11:18 | 24.06.2018

tsn.ua

В общежитии УрФУ в Екатеринбурге случился пожар

Вчера вечером в Екатеринбурге в здании общежития физико-технологического института УрФУ на Ленина, 66 загорелась комната. К счастью, пострадавших нет.

По информации прессс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, вчера днем в комнате на третьем этаже загорелись домашние вещи. Автоматическая пожарная сигнализация проинформировала о возгорании, из общежития были эвакуированы 150 человек.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. С огнем удалось справиться за 10 минут.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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