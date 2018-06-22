В общежитии УрФУ в Екатеринбурге случился пожар

11:18 | 24.06.2018

tsn.ua

Вчера вечером в Екатеринбурге в здании общежития физико-технологического института УрФУ на Ленина, 66 загорелась комната. К счастью, пострадавших нет.



По информации прессс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, вчера днем в комнате на третьем этаже загорелись домашние вещи. Автоматическая пожарная сигнализация проинформировала о возгорании, из общежития были эвакуированы 150 человек.



Площадь пожара составила 5 квадратных метров. С огнем удалось справиться за 10 минут.