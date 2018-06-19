Перед матчем Франция — Перу в Екатеринбурге распространили слух о вскрытии черепа перуанскому болельщику

21:01 | 21.06.2018

rusunion.com

Сообщение о нападении на болельщика из Перу в Екатеринбурге оказалось ложным. Сегодня его распространили многие СМИ, но в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области опровергают данную информацию, называя её уткой.



Сегодня на сайте TochkaNews.ru появилась новость о том, что на улице Ботанической неизвестные напали на перуанского футбольного фаната и вскрыли ему череп, после чего украли технику и скрылись. «Ему вскрыли череп, украли телефон „Сони“ и камеру „Кэнон“», — приводилось в сообщении.



Однако пресс-секретарь главного управления регионального МВД Валерий Горелых трактует произошедшее иначе: «Не было нападений на иностранных болельщиков и уж тем более вскрытия черепов. Из-за непрофессионализма отдельных СМИ „утка“ пошла гулять в другие страны, где отловить ее довольно сложно».



Позже информацию опровергли и в первоисточнике, но некоторые СМИ до сих пор не удалили фейковую новость со своих сайтов.