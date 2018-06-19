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21:01 | 21.06.2018
rusunion.com
Перед матчем Франция — Перу в Екатеринбурге распространили слух о вскрытии черепа перуанскому болельщику
Сегодня на сайте TochkaNews.ru появилась новость о том, что на улице Ботанической неизвестные напали на перуанского футбольного фаната и вскрыли ему череп, после чего украли технику и скрылись. «Ему вскрыли череп, украли телефон „Сони“ и камеру „Кэнон“», — приводилось в сообщении.
Однако пресс-секретарь главного управления регионального МВД Валерий Горелых трактует произошедшее иначе: «Не было нападений на иностранных болельщиков и уж тем более вскрытия черепов. Из-за непрофессионализма отдельных СМИ „утка“ пошла гулять в другие страны, где отловить ее довольно сложно».
Позже информацию опровергли и в первоисточнике, но некоторые СМИ до сих пор не удалили фейковую новость со своих сайтов.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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