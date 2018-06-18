Под Нижним Тагилом незаконно добывали торф в полях

15:24 | 20.06.2018

В Пригородном районе Свердловской области сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили незаконную добычу торфа на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Вследствие добычи торфа на участке образовался котлован длиной 345 метров площадью 68 соток.



По результатам внеплановой проверки собственнику земельного участка грозит штраф за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области