Бесхозная сумка стала причиной эвакуации торгового комплекса в Екатеринбурге

Сегодня, 20 июня, около 13:00 были эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Алатырь» на ул. Малышева в Екатеринбурге. Сообщения об эвакуации появилисьВсех находящихся в здании торгового центра попросили покинуть помещение с помощью системы оповещения. На месте работают полиция и другие экстренные службы.Работники торгового комплекса не знают причины эвакуации, услышав сигнал тревоги, они просто покинули здание.По информации источников в правоохранительных органах изданию стало известно, что ничего опасного в торговом комплексе нет. По имеющимся данным, кто-то из посетителей ТРК «Алатырь» оставил сумку с вещами. Об обнаруженной бесхозной сумке сообщили в дежурную часть, сейчас предпринимается весь комплекс мер, необходимых в таких случаях.