Екатеринбург откажется от публичных слушаний при обсуждении градостроительных вопросов

12:52 | 20.06.2018

izvestia.nikolaev.ua

При решении градостроительных вопросов Екатеринбург откажется от публичных слушаний в пользу общественных обсуждений. Теперь присутствие горожан в назначенное время в установленном месте будет не обязательным и выразить своё мнение можно будет в интернете. Такие нововведения уже занесены в ПЗЗ — Правила землепользования и застройки, которые приняла Дума Екатеринбурга. Они вступят в силу с постановлением главы администрации, после чего новые правила войдут в обиход.



Как говорилось ранее, главное отличие общественных обсуждений от публичных слушаний состоит в том, что неравнодушным горожанам теперь не придётся отслеживать дату и время встреч по градостроительному вопросу. Достаточно будет выразить инициативу дистанционно через интернет в течение длительного времени.



Новый порядок закрепил 455-ФЗ, который внёс изменения в Градостроительный кодекс. Теперь по градостроительным вопросам можно проводить как публичные слушания, так и общественные обсуждения, а что именно — выбирает муниципалитет. Это определяется его уставом или иным правовым актом, в нашем случае — Правилами землепользования и застройки.