В Екатеринбурге установили новые камеры видеонаблюдения для слежения за правопорядком

12:16 | 20.06.2018

В Екатеринбурге установили 30 дополнительных камер для повышения безопасности в период главного спортивного события страны. Умную технику телеком-эксперты подключили к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) «МегаФона». Весь видеопоток в режиме онлайн уже сейчас одновременно поступает в региональный и федеральный операционные центры.



Высокочувствительные камеры с углом обзора в 360 градусов установили на тренировочных площадках по улицам Фестивальная, Дагестанская и Краснофлотцев, в фан-зоне ЦПКиО им. Маяковского, а также на крышах зданий и на мачтах «МегаФона» по проспекту Ленина, на улицах Малышева, Московская. В аэропорту Кольцово установили веб-камеру.



Чтобы гарантировать стабильную онлайн-передачу данных в высоком разрешении одновременно со всех устройств, связисты организовали скоростные каналы связи. Благодаря их пропускной способности видеосигнал передается без потерь и искажений. Систему мониторинга также защитили от несанкционированных подключений. Теперь во время проведения крупных спортивных мероприятий федеральный операционный центр сможет в онлайне следить за правопорядком в Екатеринбурге со скоростью 600 Мбит/сек.



Видеонаблюдение позволит усилить безопасность в период проведения массовых культурно-спортивных мероприятий, ускорить выявление правонарушений и обеспечит оперативное реагирование служб.



«Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов позволяют нам успешно реализовывать под задачу заказчика любые интеграционные проекты. Скоростные каналы связи по оптоволокну обеспечат мгновенную передачу видео и бесперебойное круглосуточное функционирование системы. Важно, что при отправке данных сохраняется высокое разрешение изображения с точностью до пикселя», — рассказал Евгений Иванов, директор по специальным проектам «МегаФона» на Урале.