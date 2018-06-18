Мойка динозавров появилась в одном из дворов Екатеринбурга

Фестиваль «Стенограффия», который проходит в Екатеринбурге, порадовал жителей Трамвайного переулка в Пионерском посёлке города. Именно там на стене восьмиуровневой парковки появился огромный рисунок первой в мире «Динозавромойки».На огромном рисунке, площадью более тысячи квадратных метров, изображён дружелюбный динозавр. Выгнув шею, он смотрит на маленького человечка, который его моет.«Представьте, насколько огромен этот добряк: он не влезает в крошечное пространство нарисованной комнаты, а парень, который моет его на рисунке, кажется невероятно маленьким в масштабах стены, хотя на самом деле он такого же роста, как и любой из нас», — говорят в пресс-службе фестиваля.Динозавр и маленький человечек, моющий его, разместились на глухой стене паркинга, выходящей на детскую площадку. Как отмечают организаторы фестиваля, теперь дети, гуляющие во дворе, смогут развивать свою фантазию вместе с большим объёмным динозавром. А жильцы дома, ещё на этапе появления динозавра, приняли его за своего нового «соседа».Автор арт-объекта, появившегося на одной из стен города и ставшего продолжением проекта «Вид из окна», — екатеринбурженка Таисия Спирина.«Работу рисовали долго, в первую очередь из-за масштабов самой стены. Да и художникам очень сильно мешала плохая погода: в дождь и сильный ветер довольно сложно рисовать с автовышки, это не безопасно. Поэтому художникам приходилось делать перерывы. В результате работу нарисовали где-то за 10 дней», — рассказала нашим коллегам из «Областной газеты» «мама» динозавра, художница Таисия Спирина.