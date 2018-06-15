На реконструкцию набережной от Малышева до ЦПКиО уйдет не менее 250 млн рублей

17:00 | 19.06.2018

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Реконструкция набережной Исети от Малышева до ЦПКиО имени Маяковского обойдется на первом этапе в сумму порядка 250 млн рублей, сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



«Объем инвестиций — это федеральные, областные и местные средства, на первом этапе это порядка 250 млн рублей», — цитирует Смирнова ТАСС-Урал.



Согласно проекту, набережную оборудуют спусками к воде, зонами отдыха, местами выгула собак, спортивными объектами. Также построят два новых пешеходных моста. Предусмотрено озеленение участка.