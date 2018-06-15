Дело экс-директора уралмашевской УК Старокожева отдали судье Юрию Павлову

12:48 | 19.06.2018

Судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга Юрий Павлов, который на днях приговорил семьянина Андрея Благушина, оказавшегося подсудимым из-за неоднозначной истории с дракой из-за разбитой в подъезде камеры видеонаблюдения, к 4 годам условно, назначен председательствующим по уголовному делу в отношении авторитетного бизнесмена, бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева. Дата предварительного заседания еще не назначена.



Напомним, что Виктор Старокожев обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Бизнесмену, чья компания обслуживает сотни домов в уральской столице, грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он свою вину не признает.



По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний, проводимых по вопросу выбора управляющей компании, и бюллетеней для голосования. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».



В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму.



Отметим, что Виктор Старокожев является давним оппонентом по бизнесу «коммунального короля» Уралмаша, советника генерального директора ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания», действующего депутата гордумы Екатеринбурга Александра Найданова.