В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась детская комната

14:06 | 17.06.2018

zoozel.ru

В екатеринбургском парке имени Маяковского для самых маленьких фанатов футбола открыли детскую комнату, которая расположилась неподалеку от входа в рекреационную зону.



Как отмечается на официальном сайте ЦПКиО, в детской комнате появилась зона конструкторов, где ребенок сможет развить творческие способности и мелкую моторику.



Напомним, на время ЧМ-2018 парк имени Маяковского стал фан-зоной, до 15 июля там можно смотреть все матчи чемпионата мира по футболу на большом экране.