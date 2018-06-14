Жителю Свердловской области продали билет на несуществующие места на «Екатеринбург Арене»

Житель Нижнего Тагила приехал вчера в Екатеринбург на матч Египет — Уругвай, но не нашёл своего места на трибуне. Оказалось, что такого места не существует вовсе, а в общей сложности, по подсчётам потерпевшего, на трибуне отсутствуют почти 200 мест, заявленных в билетах.Уралец, сотрудник «Тагильской трубной компании» Евгений Стругов, купил билет на ЧМ-2018 в билетном центре в ТЦ «Пассаж», рассказывает он на своей странице во «ВКонтакте». Когда потерпевший обратился к билетёрам, те также не смогли найти указанное в билете место. Тогда полиция заподозрила болельщика в подделке билета. Однако на руках у Стругова имелись все доказательства того, что билет куплен в официальном месте и оформлен на его имя.В социальной сети Стругов приложил фото билета и кресел для болельщиков. Он уточнил, что отсутствуют места с 15-го по 26-е в рядах 1–8, в секторах А-105/С-105. В общей сложности, по его подсчетам, отсутствуют 192 места.Оперативно получить комментарий со стороны FIFA и компании «Спорт-Инжиниринг», эксплуатирующей стадион, обманутому болельщику не удалось.Фото: страница Евгения Стругова во «ВКонтакте»