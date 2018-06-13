Новости дня
13:18 | 15.06.2018
Фото: VistaNews.ru
Президента ФИФА Джанни Инфантино ждут в Екатеринбурге
Об этом 14 июня сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
«На первый матч мы ожидаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Я думаю, что к вечеру будет известно точно, пока нам дали уже и прилет, и все, но мы сейчас ведем переговоры с протоколом. Он ведь обещал, что посетит матчи всех команд, я думаю, что в каждый город приедет. На завтрашний матч мы его визит ожидаем», - сказал Швиндт.
Прилёт Джанни Инфантино ожидают сегодня после полудня, после чего президент ФИФА отправится на стадион.
Ранее Инфантино заявил, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах, отметив, что ждет встреч с непредсказуемым результатом.
Матч между сборными Египта и Уругвая на «Екатеринбург-Арене» начнётся в 17:00.
© «Вечерние Ведомости»
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