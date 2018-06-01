Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин сравнил внешнюю политику президента США с «теорией безумца»

19:57 | 13.06.2018

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин сравнил президента США Дональда Трампа с безумцем и заявил, что американский лидер недостоин премии мира. Заявление прозвучало в прямом эфире программы «Реакция» на НТВ, где парламентарий привел основные аргументы против номинации американского президента на главную миротворческую награду Нобелевского комитета. Его позицию поддержало 90 % телезрителей.







«За что ему премию мира давать? Допустим, он начал диалог с Северной Кореей, но как расценивать выход из ядерной сделки по Ирану, который несет большую угрозу для территории региона? Сложно сказать, что он голубь мира. Это называется «теория безумца», её сформулировал когда-то Макиавелли, по-русски она называется «обезьяна с гранатой». Он бегает, всех пугает, а потом «давайте со мной все договаривайтесь». Возможно, с точки зрения интересов США он правильно действует. У нас по всему миру благодаря в первую очередь США идет много различных войн, экономических и политических. У него торговые войны с Европой, сейчас же время гибридных войн, никто же не говорит, что надо стрелять и так далее, они развязаны тем, кого нам предлагают считать главным миротворцем этого года. Это категорически неправильно», — выразил свою позицию Дмитрий Ионин.