В Екатеринбурге покажут первый в мире футбольный мюзикл

16:55 | 13.06.2018

j-teatr.ru

Екатеринбургский «Живой театр» подготовил первый в мире футбольный мюзикл для детей. Авторами уникальной пьесы стали художественный руководитель «Живого театра» Александр Пантыкин и главный режиссер «Живого театра» Сергей Пантыкин.



По словам постановщиков спектакля, соединить театр и футбол оказалось непростой задачей. Передать спортивное напряжение матча через музыку, танец, песню и слово возможно только при полном погружении в другую «футбольную» реальность, так что артистам «Живого театра» пришлось тщательно изучить поведение игроков, судей, тренеров, комментаторов – словом, всех, кто так или иначе связан с футболом.



Сюжет спектакля крайне поучительный. Мальчик Федя попадает в страну Футболию и становится капитаном команды «Русиполие», которая встречается с командой «Бразиморие» во главе с ее капитаном Шулёхой (намек на броненосца Фулеко – талисмана бразильского ЧМ 2014). После поражения у Феди опускаются руки – но тогда его тренером становится Вика Трещетка, которая готовит команду к матч-реваншу и вместе с ней добивается цели. Так Федор и Виктория (она же - победа) становятся чемпионами страны Футболии.



Отметим, что автором музыки к спектаклю стал Александр Пантыкин, Посол Чемпионата мира по футболу от города Екатеринбурга. Ранее он обещал написать мюзикл к ЧМ-2018 - и сдержал слово. Это первый в мире футбольный мюзикл для детей 6+. Интересно, что в музыкальной ткани мюзикла используется песня Георга Фридриха Генделя «Садовник-Священник», написанная в 1727 году, которая стала основой для создания гимна Лиги Чемпионов ФИФА.



Премьера уникального мюзикла состоится 23-24 июня в 11.00 и в 14.00 в резиденции «Живого театра» по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 58А. Билеты можно приобрести на сайте http://j-teatr.ru/ и в кассе «Живого театра». Стоимость билетов - 400 рублей. Телефон касс (343) 207-63-13, телефон для справок +7 912 614 63 13.