Сразу три автомобиля сгорело в Нижнем Тагиле минувшей ночью

Сразу три автомобиля сгорело на улице Захарова в Нижнем Тагиле минувшей ночью. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 01:44. К месту возгорания выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Не смотря на то, что на тушение горящих автомобилей пожарным потребовалось всего 15 минут, после вызова, пожар был потушен, огонь успел повредить моторные отсеки, салоны и кузова автомобилей «Mazda Demio», «Mitsubishi ASX» и «Volvo S60».Фото: mstrok.ru