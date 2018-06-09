Новости дня
16:20 | 12.06.2018
В День России в Историческом сквере Екатеринбурга пели большим хором
Традиционно прозвучали на празднике песни детского репертуара, любимые в народе песни о России и Екатеринбурге. В программу были включены произведения И. Дунаевского, В. Шаинского, А. Пахмутовой, В. Соловьева-Седова, музыкальных групп «Чайф» и EXTRA. Пели под сопровождение духового оркестра Александра Павлова.
В преддверии ЧМ-2018 не смогли обойти вниманием и песни «Аргентина — Ямайка» и «Давай, Россия».
Кроме того, что зрителям были розданы буклеты с текстами песен, текст каждой песни во время исполнения транслировали на огромном экране, так что петь могли все гости праздника. После концерта на Плотинке случился огромный хоровод.
Праздничная программа продолжится сегодня до 22:00. В Историческом сквере можно будет послушать Уральский филармонический оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии, духовой оркестр Центрального военного округа и гостей из Санкт-Петербурга – солистов Мариинского театра Владимира Ванеева и Екатерину Сергееву.
Фото: ЕТВ © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:03 | 12.06.2018
В Екатеринбурге устранили причину потопа на ЖБИ
16:20 | 12.06.2018
В День России в Историческом сквере Екатеринбурга пели большим хором
15:49 | 12.06.2018
В Екатеринбурге в ЦПКиО официально открылась фан-зона ЧМ-2018
15:11 | 12.06.2018
В Екатеринбурге начнет работу мобильный пункт приема опасных отходов
14:47 | 12.06.2018
Медиацентр «Екатеринбург-Арены» открыл двери для журналистов
13:10 | 12.06.2018
На Тюменском тракте произошло массовое ДТП
12:53 | 12.06.2018
Турист из Екатеринбурга погиб на сплаве по горной реке в Казахстане
12:02 | 12.06.2018
В Свердловской области лето застряло в начале мая. Прогноз на три дня
11:56 | 12.06.2018
В Екатеринбурге на две недели закроют стоянку на улицах Антона Валека и Сакко и Ванцетти
19:01 | 11.06.2018
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП
17:46 | 11.06.2018
В Екатеринбурге уволили подполковника полиции, который под действием алкоголя устроил ДТП
15:49 | 11.06.2018
В Екатеринбург придут недельные заморозки с дождями
15:12 | 11.06.2018
Из Екатеринбурга 500 человек не смогли вылететь на Кипр из-за задержки рейса на 16 часов
13:30 | 11.06.2018
«Террористическая» атака проведена на кафе Екатеринбурга украинцем
11:47 | 11.06.2018
Врач детского лагеря в Свердловской области лечил перелом руки зелёнкой
11:06 | 11.06.2018
В Екатеринбурге на улице Комсомольской начали сносить «Юмакс», на его месте появится жилой комплекс
10:58 | 11.06.2018
В Екатеринбурге на Эльмаше общественный транспорт попал под обстрел
10:32 | 11.06.2018
Лидер свердловской группы «Сансара» составил гид по Екатеринбургу
21:42 | 10.06.2018
На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят более 300 туалетных кабин
16:24 | 10.06.2018
В Москве вручили ежегодную премию «Офицеры России»
16:16 | 10.06.2018
Генеральную уборку дна водоемов проводят в Нижнем Тагиле
16:07 | 10.06.2018
Ультрамарафон в Африке бегут 15 екатеринбуржцев
15:49 | 10.06.2018
В Перми наградят лучших врачей краевой больницы
15:48 | 10.06.2018
11 и 12 июня в связи с прохождением велогонки «Пермский период 2018» в краевой столице будет ограничено движение
15:45 | 10.06.2018
В Екатеринбурге уволили директора предприятия, кормившего школьников
15:42 | 10.06.2018
В Перми начинает работу «Школа спортивного волонтера»
15:04 | 10.06.2018
Перевернувшаяся в центре Екатеринбурга иномарка заблокировала улицу Красноармейскую
14:01 | 10.06.2018
На одной из остановок Екатеринбурга продавались рассада, саженцы и автомат Калашникова
12:49 | 10.06.2018
Екатеринбург стал шестым в рейтинге городов, принимающих ЧМ-2018
12:34 | 10.06.2018
Администрация Первоуральска вынуждала жителей деревни Хомутовка приобретать навыки телепортации
11:33 | 10.06.2018
«Параллельный мир» открылся в аэропорту Кольцово для VIP-пассажиров
11:20 | 10.06.2018
С пожаром на хладокомбинате в Нижнем Тагиле борются более 12 часов
20:13 | 9.06.2018
В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»
17:16 | 9.06.2018
Пермский медуниверситет стал инициатором образовательной программы для иностранных педагогов
17:11 | 9.06.2018
Аварийную ситуацию в доме № 34 на улице Свердлова в Кургане придется ликвидировать самим жильцам
17:07 | 9.06.2018
В Перми на несколько дней открыли Коммунальный мост
17:00 | 9.06.2018
В День города в центре Перми будет закрыто движение транспорта
16:57 | 9.06.2018
В Нижнем Тагиле появится «советский» сквер