В День России в Историческом сквере Екатеринбурга пели большим хором

16:20 | 12.06.2018

Сводный хор музыкантов из Екатеринбурга, Богдановича, Первоуральска, военных и студентов консерватории, учеников музыкальных школ и участников различных кружков, а также всех жителей и гостей города, в общей сложности более 1500 человек, выступил на Плотинке в Историческом сквере Екатеринбурга.



Традиционно прозвучали на празднике песни детского репертуара, любимые в народе песни о России и Екатеринбурге. В программу были включены произведения И. Дунаевского, В. Шаинского, А. Пахмутовой, В. Соловьева-Седова, музыкальных групп «Чайф» и EXTRA. Пели под сопровождение духового оркестра Александра Павлова.



В преддверии ЧМ-2018 не смогли обойти вниманием и песни «Аргентина — Ямайка» и «Давай, Россия».



Кроме того, что зрителям были розданы буклеты с текстами песен, текст каждой песни во время исполнения транслировали на огромном экране, так что петь могли все гости праздника. После концерта на Плотинке случился огромный хоровод.



Праздничная программа продолжится сегодня до 22:00. В Историческом сквере можно будет послушать Уральский филармонический оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии, духовой оркестр Центрального военного округа и гостей из Санкт-Петербурга – солистов Мариинского театра Владимира Ванеева и Екатерину Сергееву.