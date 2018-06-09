В Берёзовском из-за пожара многодетная семья осталась без крыши над головой

Прошедшей ночью в Берёзовском на улице Варлакова сгорел частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 02:10. К месту пожара выехали 4 единицы техники и 20 человек личного состава подразделений МЧС.Более полутора часов потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с открытым горением. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только к 7 утра.В результате пожара на площади 200 кв. м. полностью сгорели: жилой дом, баня и надворные постройки.Как сообщает ИА «Ночные новости», в доме проживала многодетная семья: двое взрослых и четверо детей. К счастью, они успели эвакуироваться ещё до приезда пожарных, а вот дом и всё имущество сгорели.Фото: ИА «Ночные новости»