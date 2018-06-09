Из Екатеринбурга 500 человек не смогли вылететь на Кипр из-за задержки рейса на 16 часов

15:12 | 11.06.2018

ntv.ru

Порядка 500 пассажиров вчера не смогли вылететь рейсом авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в кипрский город Ларнаку. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет должен был состояться в 19 часов вечера 10 июня, но по техническим причинам был отложен до сегодняшнего дня.



Пассажиры задержанного рейса жаловались, что авиакомпания не только не организовала положенного питания и отеля для ожидающих вылета, но и выгоняла пассажиров из зоны ожидания посадки из-за наплыва народа на следующие рейсы.



Однако официальные представители компании-перевозчика категорически не согласны с этими данными. В авиакомпании пояснили, что в соответствии с международными авиационными стандартами пассажиры были обеспечены напитками и горячим питанием.



Вылет рейса FV5803 до Кипра всё же состоялся сегодня в 11 часов утра.