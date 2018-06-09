Врач детского лагеря в Свердловской области лечил перелом руки зелёнкой

11:47 | 11.06.2018

https://regnum.ru

Выяснились новые подробности о нашумевшем лагере «Сосновый бор» в Свердловской области, где недавно отравились 66 человек. На этот раз врач детского лагеря попытался вылечить сломанную руку ребёнка зелёнкой.



Как пишут СМИ со ссылкой на родителей пострадавшего, в день, когда ребёнок упал и повредил руку, никто из медперсонала лагеря не сообщил о травме родителям. Медики несколько дней подряд мазали зелёнкой постоянно распухающую от ушиба руку мальчика. Когда же ребёнок больше не смог терпеть ночные боли, родители забрали его и повезли на обследование в Екатеринбург.



Там родителям сразу объяснили, что у ребёнка перелом руки со смещением. Мальчику наложили гипс, но угроза смещения кости с последующим операционным вмешательством сохраняется.



Примечательно, что этот инцидент произошел за два дня до массового отравления детей обедом, после которого с расстройством желудка были госпитализированы 66 человек, в том числе вожатые.