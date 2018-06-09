В Екатеринбурге на улице Комсомольской начали сносить «Юмакс», на его месте появится жилой комплекс

В Екатеринбурге на улице Комсомольской начали сносить здания одного из старейших продавцов автомобильных шин в городе – компании «Юмакс». В скором времени на этом месте появится новый жилой комплекс.Напомним, компания «Юмакс» не смогла рассчитаться по кредитам взятым в Сбербанке, СКБ-банке и «Уралсибе», кроме того, компания задолжала поставщику шин Nokian, общая сумма долга составляла около миллиарда рублей. Сбербанк и другие кредиторы подали иски о банкротстве и выиграли дело в суде, после чего имущество компании было выставлено на торги.Судя по всему, строительная компания, начавшая строительство, и приобрела здания и земельный участок обанкротившейся сети магазинов.Теперь на участке между улицами Комсомольской и Студенческой появится жилой комплекс с подземным паркингом, спортивным центром, а также административным зданием и детской поликлиникой.