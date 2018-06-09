Лидер свердловской группы «Сансара» составил гид по Екатеринбургу

10:32 | 11.06.2018

afisher.info

В преддверии чемпионата мира по футболу фронтмен популярной свердловской группы «Сансара» Александр Гагарин составил гид по уральской столице, который был опубликован в известном мужском журнале «Esquire». В путеводителе музыкант выделил лучшие места для прогулки гостей города.



Такими местами стали семь достопримечательностей и заведений Екатеринбурга: Парк 22 Партсъезда в Верх-Исетском районе, набережная реки Исети, концертный зал «Дом печати», Ельцин Центр, кинотеатр «Салют», Tesla Coffee и бар «Нельсон Совин». К каждой точке посещения есть небольшая аннотация. Так, Гагарин советует прогуляться по живописной набережной, где можно увидеть надпись местного художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идём?», а также побывать рано утром в парке на ВИЗе.



Отметим, что издание запустило подробный путеводитель по всем российским городам-организаторам чемпионата мира по футболу.