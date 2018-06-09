В Москве вручили ежегодную премию «Офицеры России»

В Москве в концертном зале правительства столицы РФ состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Офицеры России», участие в которой приняли делегаты из большинства регионов Росси, в том числе и из Свердловской области. Награда вручается военнослужащим, сотрудникам силовых структур (Росгвардии, Следственного комитета и т.д.), а также гражданским лицам.Кроме этого, состоялась расширенная конференция, посвященная 11-летию общероссийской организации «Офицеры России». Свердловчан на конференции представляли председатель президиума регионального отделения Кирилл Васильченко и председатель исполкома Алла Матвеева, которые представили доклад о проделанной работе.Отметим, что 29 июня в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге также состоится вручение премии «Офицеры России». Ожидается, что в качестве почетного гостя мероприятия выступит генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.