В Екатеринбурге движение по улице 2-й Новосибирской будет закрыто на восемь дней

11:45 | 10.06.2018

sp-tolbazy.ru

С сегодняшнего дня, 10 июня, и по 17 июня в Екатеринбурге в квартале между улицами Умельцев и Эскадронной будет закрыто движение по улице 2-ой Новосибирской, сообщает пресс-служба администрации города.



Причиной закрытия движения стала необходимость отремонтировать тепловую сеть. Примечательно, что после ремонта должны быть восстановлены все элементы благоустройства.