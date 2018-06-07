Свердловский бизнесмен отдаст свой бизнес тренеру сборной России по футболу, если его команда победит на ЧМ-2018

22:33 | 8.06.2018

Бизнесмен Евгений Кексин

Ресторатор из Екатеринбурга Евгений Кексин, являющийся соучредителем баров «ALIBI», «Огонёк» и «Юность», пообещал переписать свои доли на тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, если его команда выйдет в финал на чемпионате мира по футболу. Официальные письма со столь заманчивым предложением он отправил в Российский футбольный союз и пресс-атташе сборной России.



Решение переписать доли в бизнесе на Черчесова бизнесмен объясняет тем, что ему не безразлична судьба российской сборной. «Я готов стимулировать вас как главного тренера команды. Если вы выведете наших ребят в финал турнира, я перепишу на вас доли в барах», — говорится в письме Кексина.



Ресторатор отметил, что матчи российской команды даже интереснее смотреть, когда от её победы зависит личный бизнес.



Фото: ural.kp.ru