В Екатеринбургском зоопарке серьёзное пополнение

Пятеро львят родились в Екатеринбургском зоопарке у пары африканских львов Эрни и Эммы 12 мая. Почти месяц львица не показывала своих малышей и прятала их, а на днях вместе с потомством вышла из своего домика. Пока что львята питаются маминым молоком, держатся поближе к ней и прячутся в случае опасности. На время кормления малышей в рацион молодой мамы добавили витамины и кипяченое молоко, отсутствием аппетита львица не страдает. Примерно через 6 месяцев Эмма вернётся к своему обычному рациону, а львята перейдут на взрослую пищу. А пока Эмма, проявляя материнскую заботу, старается ни на шаг не отпускать от себя детенышей.Стоит отметить, что за последнее время это первое такое крупное пополнение в зоопарке.Администрация зоопарка приглашает всех жителей города посетить зоопарк и своими глазами увидеть маленьких хищников и их родителей. Посмотреть на них можно на первом этаже павильона «Теплолюбивые хищники».Кстати, у всех жителей города также есть возможность проявить внимание и заботу к питомцам зоопарка и принять участие в программе опеки. Каждый желающий может стать опекуном маленьких львят. Опека над питомцем зоопарка — это самая настоящая, адресная забота и реальное проявление любви к животным.Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка