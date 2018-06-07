Похоронный бизнесмен Гурам Давришян вернулся: он намерен взыскать со своих обидчиков компенсацию

11:32 | 8.06.2018

«Похоронный» бизнесмен Гурам Давришян, пострадавший в результате массовой драки около ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге 12 января 2016 года, подал в суд на своих обидчиков — Реваза Тамоева и Раджи Джавояна, которые признаны виновными в причинении предпринимателю тяжкого вреда здоровью. Заявление о компенсации морального вреда подано в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, его рассмотрение назначено на 4 июля.



Напомним, что участие в драке принимало около 70 человек. Согласно версии следствия, Реваз Тамоев и Раджи Джавоян нанесли Давришяну не менее 3 ударов кулаком в голову каждый, после чего множественные удары по различным частям тела нанесли другие участники инцидента. В результате у Давришяна практически полностью были выбиты зубы, пробита голова, он получил огнестрельное ранение поясничной области и был госпитализирован в больницу.



В ходе следствия он пояснял, что о произошедшем конфликте ничего не помнит, так как получил травму головы в результате драки. Из-за чего его избили, когда и кто, не помнит, так как ему сделали операцию на голову.



Изначально обсуждалось, что поводом для выяснения отношений стал передел сфер влияния в похоронном бизнесе и разборки в криминальном мире, однако, как выяснилось, повод был бытовой. В начале января 2016 года Давришян предложил своей знакомой выйти за него замуж, для чего хотел прийти к ее родителям и посвататься. Она поговорила с родителями, но те были против свадьбы, так как жених намного старше ее. Затем Давришян предложил ей жить с ним, на что она согласилась и в этот же день, вопреки воле отца, переехала к нему жить. К Тамоеву обратился брат девушки с просьбой урегулировать конфликт, который закончился стрельбой и массовой дракой.



Реваз Тамоев был осужден на 6 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Раджи Джавоян — на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.