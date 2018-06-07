На Урале в результате пожара погибла семья с тремя детьми

08:40 | 8.06.2018

Сегодня ночью, 8 июня, в ходе тушения пожара в частном доме в садоводческом товариществе на улице Шмидта в Нижнем Тагиле были обнаружены тела пяти человек. Погибла супружеская пара — мужчина 1984 г. р. и женщина 1982 г. р., а также трое детей — девочки 2, 4 и 10 лет.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, по предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. По факту случившегося органами СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).



На месте происшествия работают сотрудники территориального следственного отдела СК России, следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального управления СКР.



«Координацию действий следователей на месте происшествия осуществляет заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Григорий Казеко. В осмотре места происшествия принимают участие и сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России», — отмечают в ведомстве.



Сотрудники СКР работают на месте происшествия во взаимодействии с представителями полиции и МЧС. Для установления точных причин смерти людей и произошедшего возгорания назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.



Добавим, что, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 01:55. На площади 48 кв. м сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 25 человек личного состава. В 02:36 огонь локализован, в 02:50 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:05.