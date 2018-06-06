Защищать свердловского экс-депутата Армена Карапетяна приехали высокопоставленные «справедливороссы» из Москвы

20:05 | 7.06.2018

Завтра, 8 июня, в 11:00, в Верх-Исетском районном суде состоится судебное заседание по исковому заявлению Армена Карапетяна об обжаловании постановления Законодательного собрания Свердловской области, которым были досрочно прекращены его депутатские полномочия.



Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России», по поручению председателя партии Сергея Миронова на заседании в качестве «группы поддержки» будут присутствовать руководитель Центрального аппарата Ирина Петеляева и депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин.



В «СР» уверены, что решение о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна принималось с многочисленными нарушениями.