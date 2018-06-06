Разработчики карьера под Режом доказали в суде свою непричастность к захламлению леса

14:33 | 7.06.2018

Налоговики после длительных судебных тяжб проиграли судебный процесс в Арбитражном суде Уральского округа о взыскании с ЗАО «Режевской щебеночный завод» (признано банкротом) 110 миллионов рублей в возмещение вреда, причинённого почвам. В 2013 году специалисты Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провели плановую выездную проверку соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства, установив, что заводом допущено загрязнение и захламление почв, а также несанкционированное размещение отходов производства (вскрышных пород) за пределами земельного отвода, на самовольно занятом земельном участке, как посчитали в ведомстве.



Масса несанкционированно размещённых отходов производства составила 16 940 тонн. Вследствие указанных нарушений был причинен вред почвам как объекту охраны окружающей среды. Размер подлежащего возмещению вреда составил 110 миллионов 64 тысячи рублей. Однако, по мнению суда, ЗАО «Режевской щебеночный завод» стал жертвой обстоятельств. Выяснилось, что еще в 2009 году, еще при прошлом руководстве Кадастровой палаты, была допущена кадастровая ошибка при определении границ выделенного под размещение отвалов земельного участка, которая и повлекла за собой заблуждение относительно законности действий предприятия. В связи с тем, что нарушения допущены третьими лицами, суд отказал государственной налоговой инспекции Кировского района Екатеринбурга и Департаменту Росприроднадзора по УФО в удовлетворении требований.



Добавим, что Режевской щебеночный завод разрабатывает карьер недалеко от поселка Приозерный (25 километров от Режа), где добывается плитняк, щебень и гранит.