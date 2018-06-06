В Екатеринбурге перенесена дата перехода на новую систему оплаты вывоза мусора

14:18 | 7.06.2018

Переход на новую систему оплаты услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которую планировалось ввести с 1 июля текущего года, переносится на 1 ноября. Именно с этой даты жители Екатеринбурга и муниципалитетов Восточной зоны начнут получать новые квитанции. О решении, принятом в регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По словам министра, решено установить единую дату для всех свердловчан, независимо от того, на какой территории они проживают. Напомним, что ранее переход на новую систему оплаты для жителей Екатеринбурга и городов, расположенных к востоку от него, предполагался уже с 1 июля нынешнего года, а для жителей Западной и Северной зон — с 1 ноября 2018 года.



Кроме того, Николай Смирнов отметил, что перенос даты положительно скажется на синхронизации процессов по обращению с ТКО в работе разных региональных операторов.



Напомним, что с начала 2019 года в России все процессы, связанные с вывозом, сортировкой, переработкой, утилизацией и захоронением ТКО, передаются в ведение региональных операторов.



Фото: sab-ekb.ru