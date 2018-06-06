В Екатеринбурге были эвакуированы посетители ТРЦ «Глобус»

Сегодня, 7 июня, около полудня были эвакуированы посетители и сотрудники екатеринбургского ТРЦ «Глобус». Первые сообщения об эвакуации появились на страничках очевидцев в соцсетях. Причиной, как утверждают очевидцы, стало задымление помещений торгового центра.О срочной эвакуации было объявлено по громкоговорителю. Посетителей, покинувших здание, попросили отойти не менее чем на 200 метров, само здание ТРЦ оцепили лентой. На место происшествия прибыли спецмашины МЧС и полиции.Официальных комментариев по ситуации с ТРК «Глобус» ни правоохранители, ни в МЧС пока не дают.Фото: группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»