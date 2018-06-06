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13:24 | 7.06.2018

В Екатеринбурге были эвакуированы посетители ТРЦ «Глобус»

Сегодня, 7 июня, около полудня были эвакуированы посетители и сотрудники екатеринбургского ТРЦ «Глобус». Первые сообщения об эвакуации появились на страничках очевидцев в соцсетях. Причиной, как утверждают очевидцы, стало задымление помещений торгового центра.

О срочной эвакуации было объявлено по громкоговорителю. Посетителей, покинувших здание, попросили отойти не менее чем на 200 метров, само здание ТРЦ оцепили лентой. На место происшествия прибыли спецмашины МЧС и полиции.

Официальных комментариев по ситуации с ТРК «Глобус» ни правоохранители, ни в МЧС пока не дают.

В Екатеринбурге были эвакуированы посетители ТРЦ «Глобус»


Фото: группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

© «Вечерние Ведомости»

 


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