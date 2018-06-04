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11:36 | 7.06.2018

Депутата Госдумы возмутили траты свердловских властей на вертолет «для патриарха»

Правительство Свердловской области объявило тендер на оказание услуг по воздушной перевозке.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, областным властям требуются три вертолета, один из которых должен быть оборудован диваном, двумя креслами и столиком. Начальная стоимость закупки – 5,7 млн рублей. Эта сумма включает как непосредственно услуги, так и переброску вертолетов с постоянного места базирования. Машины будут использованы для обеспечения визитов делегаций различного уровня, руководителей международных организаций, делегаций иностранных государств на территории Свердловской области

По мнению депутата Госдумы Андрея Альшевских закупка делается для визита патриарха Кирилла.

«Каюсь, сначала подумал плохо о наших руководителях, – написал он в «Фейсбуке». – Но осознал, что не для себя стараются. В июле как раз патриарх Кирилл на Урал приезжает. Совпадений быть не может. Вертушки явно берут под него и свиту».

Владимир Кусков © «Вечерние Ведомости»

 


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