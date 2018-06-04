В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе

11:14 | 7.06.2018

Екатеринбургский «Водоканал» опубликовал очередные данные о чистоте и качестве воды в городе. По итогам мая самая чистая вода текла в квартирах у жителей Верх-Исетского района.



Так, значение показателя «цветность» на ВИЗе составило 6,86 град, в то время как норматив допускает значение 20 град. Кроме того, вода в домах этого района была самой прозрачной — показатель «мутность» 0,59 мг на литр при допустимом значении 1,5 мг. Здесь также было меньше всего железа (0,053 мг на литр при нормативе в 0,3 мг), марганца(0,054 мг на литр при нормативе 0,1 мг).



Экспертами было отмечено, что в целом, вся вода в городе соответствует нормативам, в ней не обнаружено вирусов и паразитов.



Однако, стоит помнить, что речь идёт только о холодной воде и «Водоканал» контролирует качество воды только до ввода в дом, дальше на её качество могут влиять общедомовые сети, качество воды может ухудшаться, если в домах стоят старые трубы.



Фото: businesspskov.ru