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11:14 | 7.06.2018
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе
Так, значение показателя «цветность» на ВИЗе составило 6,86 град, в то время как норматив допускает значение 20 град. Кроме того, вода в домах этого района была самой прозрачной — показатель «мутность» 0,59 мг на литр при допустимом значении 1,5 мг. Здесь также было меньше всего железа (0,053 мг на литр при нормативе в 0,3 мг), марганца(0,054 мг на литр при нормативе 0,1 мг).
Экспертами было отмечено, что в целом, вся вода в городе соответствует нормативам, в ней не обнаружено вирусов и паразитов.
Однако, стоит помнить, что речь идёт только о холодной воде и «Водоканал» контролирует качество воды только до ввода в дом, дальше на её качество могут влиять общедомовые сети, качество воды может ухудшаться, если в домах стоят старые трубы.
Фото: businesspskov.ru
© «Вечерние Ведомости»
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