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10:48 | 7.06.2018

Фото: ГК "Сова"

Суд отпустил водителя легковушки, опрокинувшего автобус с пассажирами

Верх-Исетский суд отказал в домашнем аресте водителю, устроившему ДТП с автобусом на старом Сибирском тракте.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, следствие и прокуратура настаивали на том, что водитель должен находится под домашним арестом, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

«Судья Верх-Исетского районного суда Николай Коблов рассмотрел материалы органов внутренних дел и после 15-минутного перерыва в совещательной комнате принял решение о мере пресечения, -- отметил полковник Горелых. -- В соответствии с ним подозреваемый до судебного разбирательства будет находиться на подписке о невыезде, хотя представитель МВД и прокурорский работник ходатайствовали о домашнем аресте».

ДТП произошло 4 июня. В результате столкновения легковушки и автобуса № 64 последний опрокинулся. В результате пострадали 25 человеек, 12 из них были госпитализированы. В крови водителя легковушки обнаружили алкоголь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения).

Владимир Кусков © «Вечерние Ведомости»

 


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