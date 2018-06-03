Евгений Куйвашев представил отчет о работе правительства за 2017 год

12:22 | 5.06.2018

Сегодня, 5 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил депутатам Законодательного собрания отчет о результатах деятельности правительства за 2017 год.



Вначале глава региона напомнил о результатах президентских выборов. Владимира Путина на Среднем Урале поддержали почти 75 процентов избирателей.



Затем Евгений Куйвашев перешел к вопросу реализации майских указов президента, экономике и повышению уровня жизни людей.



— В 2017 году валовой региональный продукт превысил 2 триллиона рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,4 % к уровню 2016 года. Индекс промышленного производства составил 103,1 процента при среднероссийском уровне 101 процент, объем отгруженной продукции приблизился к двум триллионам рублей. Большую роль в развитии промышленности сыграло привлечение федеральных средств поддержки. В 2017 году их объем составил 4 миллиарда рублей. Помимо этого, свыше 5 миллиардов рублей привлечены на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это позволило предприятиям региона реализовать ряд крупных инвестиционных проектов, освоить выпуск новых видов продукции, — сказал губернатор.



Отвечая на вопрос депутатов фракции «Справедливой России», Евгений Куйвашев отметил, что к 2020 году в регионе полностью решат проблему «обманутых дольщиков».



— Хочу отметить, что в 2017 году большая работа проделана по решению проблем «обманутых дольщиков»: завершено строительство пяти проблемных домов, восстановлены нарушенные права более восьмисот граждан. К концу 2020 года проблему «обманутых дольщиков» в регионе мы полностью решим, для этого необходимо ввести в эксплуатацию 21 дом. Все необходимые механизмы — и нормативные, и организационные — у нас для этого есть, — отметил глава региона.



Также губернатор рассказал о реализации программы комплексного благоустройства дворов.



— Сообщаю, что по итогам 2017 года наша область вошла в число пяти регионов России, где наиболее успешно реализуется этот проект. В 2017 году проведено комплексное благоустройство более ста тридцати дворовых и общественных территорий в 33 муниципальных образованиях, — сказал Евгений Куйвашев.



Кроме того, Евгений Куйвашев надеется, что в этом году свердловчане увидят результаты работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.



— Одна из важнейших экологических задач, стоящих перед нами, — наведение порядка в обращении с отходами производства и потребления. Ежегодно в Свердловской области образуется свыше полутора миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Их размещение, утилизация, рациональное использование — важнейший вопрос, — сказал губернатор.



Евгений Куйвашев отметил, что в прошлом году на финансирование социальной сферы направили 67 % расходов. В регионе выросла реальная заработная плата. Решена проблема дефицита мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Построено более 70 спортивных объектов.



— Свердловская область — территория огромных возможностей, огромного потенциала. Раскрыть его — наша общая задача, наша сфера ответственности, — сказал глава региона в заключение.