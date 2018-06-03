В Североуральске из пожара спасли двух человек

10:08 | 5.06.2018

Сегодня ночью произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Ватутина в Североуральске. Прибывшие на место огнеборцы спасли двух человек, их эвакуировали по лестничным маршам с помощью спасустройства.



Площадь пожара составила 10 кв.м.



- Повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.