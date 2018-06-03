Вчера в доме на Уралмаше загорелся лифт

09:36 | 5.06.2018

Накануне вечером в 9-этажном доме на улице Индустрии горел лифт. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 21:38.



— На площади 1 кв. м повреждена кабина лифта в подъезде 9-этажного муниципального жилого дома. К месту пожара выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Отмечается, что огонь потушили жители до приезда пожарных подразделений.





Фото: choiz.me