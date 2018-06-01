В Екатеринбурге будут судить двух уральцев, обманувших 27 человек на шесть миллионов

09:40 | 4.06.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанут уроженка Курганской области 1986 года рождения и уроженец Тюменской области 1984 года рождения. Их подозревают в мошенничестве с недвижимостью.



По данным следствия, в 2013–2016 годы злоумышленники похитили у 27 человек более 6,1 млн рублей. Они заключали с гражданами договоры на доставку и установку деревянных домов, однако обязательства не выполняли, исчезали вместе с деньгами.



Уголовное дело будет рассматриваться Кировским районным судом Екатеринбурга.





Фото: avdet.org