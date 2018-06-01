В Екатеринбурге на концерте в поддержку кандидатов на праймериз «ЕР» раздавали деньги

13:20 | 3.06.2018

В Екатеринбурге жителям Чкаловского района, где в ДК «Елизавет» накануне состоялся концерт в поддержку кандидатов на праймериз «Единой России», дарили деньги. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники.



По данным СМИ, размер суммы для каждого гостя составлял 1000 рублей. Чтобы получить специальный пакет с агитацией и денежным подарком, гостю нужно было иметь с собой приглашение и зарегистрироваться.



Сообщается, что на мероприятии выступали кандидаты Сергей Зайков, Дмитрий Сергин, Юрий Дозорец и Виктор Сомиков. Несколько других кандидатов на праймериз собираются написать жалобу в оргкомитет партии по факту подкупа электората.



Ранее глава оргкомитета праймериз Виктор Шептий говорил, что предложение денег в обмен на голос может стать причиной исключения кандидата из списка голосования. Накануне стало известно, что оргкомитет будет исключать кандидатов-нарушителей даже после сегодняшнего дня, когда состоится голосование.



Фото: 59.rodina.news