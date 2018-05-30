В Екатеринбурге обманутые дольщики на коленях попросили помощи у Путина

23:12 | 1.06.2018

Екатеринбургские дольщики, которые потеряли и деньги, и жильё в ходе незаконных махинаций застройщика, устроили митинг на Площади Обороны. В ходе акции люди встали на колени и в таком положении записали обращение президенту Владимиру Путину с просьбой помочь.



На митинг собралось 20 человек. Все они стали жертвами махинации с долевым строительством – вложили деньги в возведение девятиэтажного дома, чтобы после сдачи получить законные квартиры, но оказались обманутыми известным застройщиком Владимиром Воробьёвым. В связи с этим пострадавшие теперь не имеют ни обещанной девятиэтажки, ни государственной компенсации. Суд признал участников митинга «денежными кредиторами третьей очереди» и не включил в реестр обманутых дольщиков, оставив их без денег и квартир.



В настоящее время нет сведений, видел ли президент видеообращение уральцев.



Напомним, что в феврале прошлого года застройщика Владимира Воробьёва, обманувшего митингующих екатеринбуржцев, приговорили к шести годам общего режима по делу о мошенничестве и легализации преступных доходов. Ущерб от его действий оценён в почти 600 миллионов рублей, а жертв насчитывается 437 человек.



Фото: pravx.ru