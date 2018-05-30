Евгений Куйвашев посетил областную детскую больницу

17:10 | 1.06.2018

Сегодня, в День защиты детей, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Областную детскую клиническую больницу № 1. Глава региона поздравил маленьких пациентов с праздником и осмотрел отделения.



Напомним, что на оснащение этой больницы были направлены средства, собранные в день рождения Евгения Куйвашева. Губернатор отказался от подарков и просил перечислять деньги на благотворительность.



«На собранные тогда средства удалось не только помочь конкретным детям, но и купить новое оборудование для этой детской больницы. Это два увлажнителя Fisher & Paykel (они используются при болезнях органов дыхания) и расходные материалы, а также многофункциональный хирургический стол Mars 2.02. Всего оборудования купили на 4,3 млн рублей. Еще раз благодарю всех, кто участвовал тогда в этой акции», — написал Куйвашев в Instagram.