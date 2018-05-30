В Белоярке депутат думы ушел на повышение в администрацию округа

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«Я думал, что по культуре в Белоярском городском округе все хорошо, но нет, я заблуждался. В сфере культуры надо пересматривать кадровую политику, обновлять команду, чтобы она подходила к этому вопросу с более современным мышлением», — говорил ранее в интервью для СМИ Андрей Горбов.
Известно, что Анастасия Демина является заведующей Баженовским домом досуга (филиал Белоярского районного дома культуры). Благодаря её настойчивости отремонтирована кровля, сделан косметический ремонт внутри здания, устранены неполадки с отоплением и электричеством. Она дипломированный педагог-хореограф и является руководителем образцового хореографического коллектива «Топотушки» — в прошлом году он взял кубок чемпионов России в Москве по степ-танцам в своей номинации, а в этом году привез второе призовое место с фестиваля «Золотая набойка». Кроме этого, танцевальный коллектив является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
«Анастасия Павловна буквально живет культурой, знает, как её поднять на иной уровень, знает, как все устроено», — говорит Андрей Горбов.
Теперь уже бывшие коллеги пожелали Анастасии Деминой успехов на творческом поприще.
В связи с кадровым решением в сентябре 2018 года состоятся досрочные выборы, где будет разыгрываться мандат, освобожденный Анастасией Деминой, а также Владиславом Гилевым — он покинул думу еще в прошлом году.
Фото: из личного архива Анастасии Деминой
© «Вечерние Ведомости»
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