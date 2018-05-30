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12:35 | 1.06.2018

Минсоцполитики: в Свердловской области ежегодно на 14 % увеличивается число многодетных семей

Число многодетных семей в Свердловской области ежегодно увеличивается на 14 %. Сейчас таких семей 53 331. В них воспитывается 175 702 ребенка. Такие данные приводит региональное министерство соцполитики.

Как отметил министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов, важной мерой поддержки многодетных семей является региональный материнский капитал. Сейчас он составляет 131 400 рублей (федеральный в 2018 году составляет 453 026 рублей).

Кроме того, многодетные семьи имеют право на ежемесячное пособие на детей, пособие на проезд, компенсацию 30 % расходов на оплату коммунальных услуг, первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях и другое.


Фото: 1obl.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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