Екатеринбурженке, поставившей на учет более тысячи мигрантов, грозит реальный срок

11:27 | 1.06.2018

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу 1966 года рождения, которая с января 2017 года по март 2018 года организовала фиктивную постановку на учет иностранных граждан у себя в квартире на улице Посадской.



«Женщина внесла заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан и осуществила постановку на миграционный учет по месту пребывания в своей квартире 1 349 иностранцев», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Санкция предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.





Фото: wheelnews.ru