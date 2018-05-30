В Екатеринбурге открылся частный музей Дома Романовых

09:16 | 1.06.2018

В Екатеринбурге, по адресу ул. Тургенева, 11, открылся частный музей Дома Романовых. Его основатель — политик, лидер Монархической партии Антон Баков.



Реликвий в музее немного. Есть, к примеру, икона из дома Ипатьевых и книга Александра III.



«Музей не богат реликвиями, в основном они свежие, недавно изготовленные. Но здесь есть книга из библиотеки Аничкова дворца, которая принадлежала лично Александру III», — цитирует Бакова портал «Моменты».



Музей будет работать со вторника по пятницу. Вход бесплатный. Также здесь за тысячу рублей можно купить паспорт Российской империи.





Фото: «Моменты»